Trotz Reanimierungsversuchen Tödlicher Unfall im Landkreis Wittenberg: 80-jährige Fußgängerin von Auto erfasst

Am Mittwochabend ist es in Gräfenhainichen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 80-jährige Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle.