Trebitz/DUR/slo – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B182 bei Trebitz ist am Samstag eine 78 Jahre alte Frau gestorben. Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, befuhr ein 79 Jahre alter Mann die B182 von Trebitz in Richtung Merschwitz. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit dem Auto rechts von der Straße ab, sein BMW fuhr durch den Straßengraben und prallte gegen einen Baum.

Während der Fahrer leichtverletzt überlebte, starb die 78 Jahre alte Beifahrerin noch an der Unfallstelle.

De B182 war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.