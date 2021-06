Am Freitag gegen 6.15 Uhr entzündete sich ein Toaster in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breitscheidstraße in Wittenberg. Obwohl er lediglich eine Scheibe Brot toasten sollte, beschädigte er durch sein Feuer auch eine tapezierte Wand und einen Holztisch.

Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache wurde eingeleitet. (mz/red)