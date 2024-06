Ein Unbekannter hat sechs Babykatzen in eine Plastiktüte gesteckt und in einem Wald bei Wittenberg zum Sterben zurückgelassen. Die Tierklinik ist wütend.

Wittenberg/MZ. Das Problem rund um sogenannte „Maikätzchen“ betrifft längst nicht nur Tierheim und Pflegestellen im Kreis Wittenberg.

Am Mittwoch informierte die Tierklinik in Wittenberg auf ihrer Facebook-Seite darüber, dass ein Unbekannter sechs Babykatzen in eine Plastiktüte gelegt und in einen Wald bei Wittenberg zum Sterben zurückgelassen hat.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes brachten die etwa zwei bis drei Tage alten Kätzchen in die Klinik. Gemeinsam mit den Verein Tierhilfe Hof Samtschnute habe man „einen tollen Platz“ für die sechs Geschwister gefunden, wo sie nun großgezogen werden.

In ihrem Facebook-Beitrag kommt die Klinik nicht umhin, die Tat des Unbekannten zu verurteilen: „Du hast sechs Kitten ihrer Mama entrissen und zum Sterben in den Wald gebracht, ohne eine Chance auf irgendwas? Wir sind einfach nur traurig, wütend aber auch dankbar, dass der Plan nicht aufgegangen ist“, schreibt die Tierklinik.

„Lasst eure Tiere kastrieren, um noch mehr Leid zu vermeiden“ lautet der Appell in dem Facebook-Post. Wie die Klinik gegenüber der MZ mitteilt, war das Geschehnis leider kein Einzelfall und kommt seit einigen Jahren immer häufiger vor.