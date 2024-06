Wittenberg/MZ - Laut einer Meldung der Polizei ereignete sich am vergangenen Donnerstag ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Wie es im Bericht heißt, beabsichtigte eine 70-jährige Autofahrerin am 27. Juni gegen 15.35 Uhr in Wittenberg vom Parkplatz einer Bäckerei kommend nach links auf die B 2 abzubiegen. Dabei bemerkte die Seniorin eine 16-jährige Mopedfahrerin zu spät. Die Jugendliche schaffte es zwar noch auszuweichen und einen Zusammenstoß zu verhindern, jedoch kam sie aufgrund der starken Ausweichbewegung zu Fall. Der Teenager verletzte sich bei dem Sturz leicht. In dem Bericht aus dem Wittenberger Revier wird darüber hinaus berichtet, dass sie zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Am Moped entstand Sachschaden. Der Schaden ist so gravierend, dass das Fahrzeug nicht mehr bereit war.