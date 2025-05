Gemeinsam kochen, lernen und essen: Im Stadtlabor verwandeln Schülerinnen und Schüler die Küche in einen Ort der Begegnung – unterstützt vom Verfügungsfonds 2024.

„Teen’s Kitchen“ macht Jugendliche in Wittenberg fit am Herd

Jugendprojekt in Wittenberg

Fynn und Barbara Esch-Eckert bereiten in der „Teen’s Kitchen“ im Stadtlabor Bouletten vor.

Wittenberg/MZ. - Wer am Freitagnachmittag durch die großen Fenster des Wittenberger Stadtlabors blickt, bekommt womöglich ein ungewöhnliches Bild zu sehen: Die Räumlichkeiten des Begegnungszentrums am Markt 3 verwandeln sich dann in eine Großküche – im Rahmen des Projekts „Teen’s Kitchen“, organisiert von Polyxena von Fürstenberg und Barbara Esch-Eckert.