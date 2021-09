Täter stehlen ganzen Zigarettenautomaten in Eutzsch

Eutzsch - Nach Zeugenangaben sollen zwei unbekannte Täter am Dienstagmorgen zwischen 1.45 Uhr und 1.52 Uhr einen auf dem Parkplatz vor dem Citycenter in der Berliner Straße in Eutzsch aufgestellten Zigarettenautomaten entwendet und anschließend in einen dunklen Pkw Kombi geladen haben.

Anschließend sollen sich diese in Richtung Kemberg entfernt haben. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Sachverhalt. Es konnte auf dem Parkplatz lediglich noch der Rest des Standfußes des Automaten festgestellt werden. (mz)