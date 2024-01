Wegen Böllerei nahe von Stallungen hat es in der Silvesternacht in Braunsdorf Streit gegeben. Gilt ein Verbot gegen Feuerwerk nahe von Tierunterständen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Die Feier zum Jahreswechsel ist nicht für jeden ein rein freudiger Anlass. Tiere genießen das Feuerwerk meist eher nicht. Das führte jüngst zu einem Disput in der Silvesternacht in Braunsdorf. Dort lagen sich böllerfreudige Anwohner und der Braunsdorfer Ortsteilbürgermeister und SPD-Stadtrat, Reinhard Rauschning in den Haaren. Dabei ging es auch um die Frage, ob in der Nähe von Stallungen überhaupt Feuerwerk abgebrannt werden darf.