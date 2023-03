Wittenberg/MZ - Auch in Kindertagesstätten rund um Wittenberg wird am 8. März gestreikt. Der Eigenbetrieb Kommunale Bildungseinrichtungen der Lutherstadt Wittenberg (KommBi) sei gut auf den von ver.di aufgerufenen Warnstreik im öffentlichen Dienst vorbereitet, teilt der Träger mit.

Vier der insgesamt 14 kommunalen Kitas werden an diesem Tag nicht öffnen. Die Eltern der von der eintägigen Schließung betroffenen Kinder seien bereits zwei Tage zuvor darüber informiert worden, um sich für Mittwoch um eine Betreuungsalternative kümmern zu können. Sollte diese jedoch nicht zu finden sein, können Eltern am Morgen des Streiktages bei KommBi anrufen und einen Betreuungsplatz in einer Ausweichkita erfragen.

Geschlossen ist die Kita „Landluft“ in Seegrehna, die Kita „Sonnenblume“ in Straach, die Kita „Spatzenhausen“ in Wiesigk und die Kita „Waldspatzen“ in Griebo. Von der Schließung sind auch die Hortangebote in Straach und Griebo betroffen.