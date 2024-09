Einfühlsame Erinnerungen Sternenkind-Fotografie: Gabriele Bielack und die bewegende Ausstellung in Kemberg

Gabriele Bielack betreut die Ausstellung „Ich bin…“ in der Alten Knabenschule in Kemberg. Als ehrenamtliche Sternenkind-Fotografin fängt sie die ersten und letzten Momente eines neuen Lebens ein und schenkt trauernden Eltern eine unvergessliche Erinnerung. Nur noch bis zum kommenden Sonntag können die berührenden Bilder in Kemberg besichtigt werden.