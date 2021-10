Steinwürfe gegen Polizisten bei Lichterfest in Wittenberg - Beamter verletzt

Wittenberg/MZ - Am Rande des Lichterfestes in Wittenberg ist es in der Nacht zum Samstag zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Lage eskaliert, nachdem Beamte gegen Mitternacht am Altstadtbahnhof patrouilliert hatten. Laut einer Polizeisprecherin hatten sich etwa 300 teils alkoholisierte Menschen dort versammelt.

Zwei Männer im Alter von 21 und 28 Jahren beleidigten die Polizisten. Als diese daraufhin versuchten, die Personalien der beiden festzustellen, wehrten sich die Männer. Aus der Gruppe der dort versammelten Feiergäste flogen Steine in Richtung der Beamten. Die Polizisten wehrten sich mit Pfefferspray. Laut einer Sprecherin der Polizeiinspektion Dessau wurden daraufhin weitere Kräfte am Altstadtbahnhof zusammengezogen. Nachdem ein Platzverweis ausgesprochen wurde, habe sich die Gruppe zerstreut, hieß es weiter. Einer der Polizisten wurde während des Einsatzes verletzt und ist derzeit nicht dienstfähig.

Auch der 21-jährige Beschuldigte erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, die aber vor Ort ambulant versorgt werden konnten. Mehrere Personen wurden außerdem wegen Beschwerden infolge des Pfeffersprayeinsatzes versorgt, hieß es weiter. Gegen mehrere Verdächtige laufen nun Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch.

Die am Altstadtbahnhof versammelten Menschen seien keiner klaren Gruppe zuzuordnen, sagte die Polizeisprecherin am Samstag. Es habe sich vermutlich um meist junge Menschen gehandelt, die sich dort nach der Lichternacht getroffen hätten, um Alkohol zu trinken.