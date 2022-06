Stefan Kretschmar (Freie Wähler): Ein Radwegenetz nach dem Vorbild Brandenburgs

Stefan Kretschmar, Freie Wähler, will Historie und Zukunft verbinden und den Ort attraktiver machen.

Stefan Kretschmar ist 52 Jahre alt • lebt in Wittenberg • ist ledig • Vater von drei Töchtern im Alter von 23, 17 und 14 Jahren • gelernter Koch, Bankkaufmann und Betriebsberater • verbringt seine Freizeit mit Radfahren und sozialem Engagement

Seit vielen Jahren sei er in der Kommunalpolitik im Stadt- und Kreistag aktiv, sagt der Kandidat der Freien Wähler, Stefan Kretschmar. „Meine Kontinuität treibt mich an. Ich bin dem Landkreis Wittenberg tief verbunden und setze mich stark für die Bürgerinnen und Bürger hier ein. Jegliche Anliegen finden bei mir Gehör.“ Mit den Stimmen der Wähler hoffe er nun, seine politische Arbeit über sein Engagement in den lokalen Parlamenten hinaus im Landtag fortzusetzen.