Startschuss in Kleinwittenberg für neues Wohngebiet

In Kleinwittenberg haben am Montag die Bauarbeiten für das neue Wohngebiet begonnen. Aber das ist nicht alles, was Wittenberg hier mit sich vorhat.

Blick in das ?Freiraumkonzept Hafenpromenade?, das die Stadt in den nächsten Jahren Stück für Stück umsetzen möchte.

Wittenberg - An der Elbe in Kleinwittenberg hat am Montag nun auch ganz offiziell der Bau des neuen Wohngebiets „Am Stadthafen“ begonnen. Nachdem bereits im vergangenen Jahr im Untergrund an der notwendigen Infrastruktur für die neue Siedlung gebaut worden war, startet nun der „Hochbau“ - der freilich auch eine Tiefgarage umfasst.

Da nah am Wasser gebaut wird, spielt für den Verlauf der Arbeiten auch der Wasserstand eine Rolle - und mögliches Hochwasser sowieso - nach derzeitigem Planungsstand soll der erste Teil der Bebauung aber bis Sommer kommenden Jahres fertiggestellt sein, es handelt sich dabei um die Eigentumswohnungen in der zweiten Reihe, vom Fluss aus betrachtet. „Wir sind im Zeitplan“, versicherte Rando Gießmann, Geschäftsführer von Wiwog und Wigewe, am Vormittag bei einer Pressekonferenz im Staub der Baumaschinen.

Zwei bis vier Zimmer

44 Eigentumswohnungen entstehen als erstes auf dem Areal, das zuletzt eine Industriebrache war und 2009 von der kommunalen Wohnungsgesellschaft erworben werden konnte. Barrierearm und mit einer Größe zwischen 50 und 120?Quadratmetern handelt es sich um Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Gießmann zufolge ist seine Wigewe, die für diesen Teil als Bauherrin firmiert, mit der Nachfrage sehr zufrieden; 80 Prozent der Wohnungen seien bereits „reserviert“. Und auch wenn Wittenberger bevorzugt bedacht werden sollen, so zeuge es doch auch von der Attraktivität dieses Angebots, dieses Standorts, dass es auch viele Anfragen von außerhalb gegeben habe.

Als ein Beispiel nennt Gießmann Ex-Wittenberger, die nun etwa als Rentner in ihre Heimatstadt zurückkehren und dort im Alter schick wohnen wollen, südlich der Robert-Koch-Straße zwischen Neun Linden - und Obi - im Osten und Hermann-Kürschner-Straße im Westen. Kaum sonst irgendwo in der Stadt kann man dem Fluss als Anwohner so nahe kommen. Insofern reiht sich das Wohnbauprojekt „Am Stadthafen“ nahtlos ein in die erklärten Bemühungen der Stadt, „Wittenberg näher an die Elbe“ heranzurücken, wie es am Montag beim Ortstermin einmal mehr Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) formulierte.

Die Eigentumswohnungen sind der erste Teil der Bebauung, die an die Stelle des 2018 bzw. 2019 abgerissenen 37?Meter hohen Speichers und der Reismühle tritt. Während nach den Eigentumswohnungen die 18 Seniorenwohnungen direkt an der Robert-Koch-Straße an der Reihe sind - gebaut werden soll dort ab August, September -, befindet sich der so genannte Solitär am Standort der abgerissenen Mühle im Ostteil des Geländes noch in einem frühen Stadium: Erst in den kommenden Wochen werden laut Gießmann die Ergebnisse des landesweiten Architekturwettbewerbs erwartet, so dass dessen Gestaltung derzeit noch „ergebnisoffen“ sei. Fest steht wie mehrfach berichtet, dass es sich bei diesem Gebäude mit Mietwohnungen nicht um ein „Hochhaus“ handeln wird - maximal 22 Meter, lauteten entsprechend auch die Vorgaben für den Wettbewerb.

In der ersten Reihe, also dort, wo es am schönsten ist, sind die Bedingungen für einen Baubeginn ebenfalls noch nicht hinreichend weit gediehen: Alle vier Eigenheim-Grundstücke seien zwar bereits reserviert, so Gießmann, der Verkauf an privat könne aber erst beginnen, wenn der Hochwasserschutz gesichert sei. Wie bereits vor einigen Monaten berichtet, haben sich die Kosten für die Kaimauer und damit für die gesamte Hochwasserschutzanlage stark erhöht, von einer glatten Verdopplung sprach am Montag Oberbürgermeister Zugehör. Beispielsweise konnte die - inzwischen abgeschlossene - Erkundung des Baugrundes am Fuß der Kaimauer nicht wie ursprünglich geplant vom Land aus sondern musste per Ponton erfolgen. Gegenwärtig sei man mit dem Fördermittelgeber im Gespräch, um weitere Geldquellen zu erschließen, so Zugehör.

Nicht nur durchfahren

Aber die Elbe hat eben nicht nur diese hässliche Hochwasserfratze, sondern lädt auch zum Verweilen ein. Und diesbezüglich will Wittenberg in den nächsten Jahren einen großen Satz machen. Seit Montag befindet sich das „Freiraumkonzept Hafenpromenade“ für den Elbabschnitt zwischen Kleinwittenberg und Altstadt auf dem Weg durch die politischen Gremien. Das neue Wohngebiet fügt sich in diese Pläne ein und folglich wird aller Voraussicht nach hier am Stadthafen auch die Umgestaltung des Uferbereichs beginnen, die den Fluss zu Erholungszwecken erlebbar macht und eine nahtlose, bequeme Verbindung für Radfahrer und Fußgänger vom Zentrum Richtung Westen schafft.

Wie Stadtplanerin Janine Schiller vor Ort ausführte, sind hierfür ein bis zu fünfeinhalb Meter breiter Rad- und Fußweg sowie mehrere Aufenthaltsbereiche geplant. Nur in Ansätzen gibt es diese „Hafenpromenade“ bereits, mit dem Kombi-Weg entlang der Schienen der alten Hafenbahn sowie einigen Aussichtspunkten und Bänken. Es gelte eine neue „Schau- und Vorderseite“ zu schaffen für ein bis dato ausschließlich zur unruhigen Dessauer Straße hin orientiertes Gebiet. In diesem Zusammenhang könnte auch das „Nadelöhr“, die Unterführung bei Aldi/Subway, anders gestaltet werden.

Während für das neue Wohngebiet Am Stadthafen alles in allem rund 25 Millionen Euro veranschlagt werden, wird für die Stadtzentrum und Westen verbindende Hafenpromenade ebenfalls ein zweistelliger Millionenbetrag benötigt. Ein Anfang ist gemacht: Als Modellprojekt darf sich Wittenberg begründete Hoffnung auf zunächst 2,6?Millionen Euro aus einem Bundesprogramm machen, auszugeben bis 2024. (mz/Irina Steinmann)

Auf dem Baufeld ?Am Stadthafen? rollen die Bagger für das neue Wohngebiet.