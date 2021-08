Start ins neue Semester mit voller Zuversicht in Wittenberg

Wittenberg - Nach den schwierigen, stark von der Corona-Krise geprägten Monaten, die Unterricht nur in Ausnahmen zuließen oder aber in digitaler Form, startet die Wittenberger Kreisvolkshochschule voller Zuversicht in ihr neues Semester. Das beginnt Ende August, erste Kurse fangen bereits am heutigen Mittwoch an.

Deutlich mehr Kurse

Der Direktor der Volkshochschule, Thomas Sagner, berichtet über ein stark ausgeweitetes Programm. Die Zahl der Kurse, die belegt werden können, ist nach seinen Worten um stattliche 37 Prozent gestiegen. Im Herbstsemester in diesem Jahr bietet die Einrichtung für Erwachsenenbildung 225 Kurse an, im vergangenen Jahr waren es 164. Auch die Anzahl der so genannten Unterrichtseinheiten steigt erheblich, auf jetzt 4.133, 2020 waren es laut Sagner noch 2.868.

Das Anwachsen hat mehrere Gründe, so der Direktor. In der Zeit des Lockdowns ist an Konzepten gearbeitet worden und an Prioritäten. Es entstand mit der digitalen Variante quasi ein vierter Fachbereich, nach Gesellschaft/Sprachen, Gesundheit/ Kultur und Beruf/EDV. Das aktuelle Herbstsemester der Volkshochschule wartet mit 32 Online-Kursen auf, davon 21 in der Sparte Gesellschaft, acht unter der Rubrik Beruf.

Hinzu kommt ein so genannter „Digitaler Dienstag“, der im vorliegenden Programmheft noch gar keine Rolle spielt, weil zum Zeitpunkt der Erarbeitung nicht bekannt. Es handelt sich um ein Angebot der Volkshochschulen aus Halle und dem Burgenlandkreis, das Bürgern des gesamten Landes offensteht. Ab dem 7. September wird an insgesamt 51 Dienstagen immer ein Thema behandelt.

Die Themen sind breit gestreut und reichen von „Pflegeleichte Gärten ohne Schotter“ über „Einführung in die Robotik“ bis zu „All you need is... English“ (Englisch lernen mit den Beatles), „Heizkostenverbrauch senken“ oder „Live Kochen: Indisch“. Wer teilnehmen möchte, kann sich an die Wittenberger Kreisvolkshochschule wenden, die dann einen Zugang ermöglicht. Es gibt Schnupperseminare für fünf Euro, sonst kostet ein Kurs 9,99 Euro, 17 Dienstag-Online-Kurse sind für 39,99 Euro zu haben.

Überdies konnten neue Dozenten gewonnen werden, erklärt Sagner. Die wiederum haben eigene Ideen mitgebracht. Das betrifft Themen wie Resilienz oder Achtsamkeit. Neu im Angebot der Kreisvolkshochschule sind etwa „Meditation für Anfänger - der Weg zur Selbsterkenntnis“ oder „Progressive Muskelentspannung für Anfänger und Wiedereinsteiger: Halten und Loslassen“. „Wir hoffen auf Erfolg“, sagt Sagner. Den Bedarf sieht er in jedem Fall gegeben, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Pandemie, die für zahlreiche Menschen viel Druck mit sich bringe.

Für die umfangreichen Angebote des Herbstsemesters haben sich bereits zahlreiche Menschen angemeldet. Einzelne Kurse sind laut Sagner schon ausgebucht. Das betrifft besonders die Gesundheits-Offerten oder auch Malkurse. Aber natürlich sind auch noch zahlreiche Plätze zu haben. Dass es mit dem Präsenz-Unterricht wieder losgehen kann in der Volkshochschule, freut viele der Kunden. Nicht zu unterschätzen sei, betont der Direktor, das Gemeinschaftserlebnis. Oft haben sich Gruppen gefunden, die sich immer wieder anmelden.

Zehn Personen plus Dozent

So sind denn nach erster Einschätzung auch wenige der regelmäßigen Teilnehmer abgesprungen. Vereinzelt allerdings, räumt Sagner ein, gibt es Stammkunden, die lieber noch ein bisschen warten möchten - aus Sorge vor einer vierten Welle im Herbst.

Unterricht im Bildungszentrum ist also wieder möglich, Einschränkungen bestehen allerdings nach jetzigem Stand der Dinge. Laut Sagner dürfen Gruppen von zehn Personen plus Dozent zusammen kommen, auch ohne Test und Maske. Allerdings müssen Hygieneregeln und Abstand weiterhin beachtet werden. (mz)