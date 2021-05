Start der Elbe-Fähre in Elster voraussichtlich am Mittag

Elster - Der Fährbetrieb zwischen Elster und Wartenburg wird laut Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler) wahrscheinlich am heutigen Donnerstag gegen 13 Uhr aufgenommen. Das Hauptseil sei zwar am Anker angebracht, doch bis zur endgültigen Inbetriebnahme müssen seitens der Fährleute noch Restarbeiten an der Fähre erledigt werden.

Das Stadtoberhaupt von Zahna-Elster betont, dass es bei der Suche nach Hindernissen in der Fahrrinne - diese Arbeiten haben Mitarbeiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Torgau übernommen - zu Verzögerungen gekommen ist, da die Arbeiten nach der Havarie gründlich durchgeführt wurden.

Sobald die drei Fährleute heute das Startsignal geben, wann die Fähre wieder startbereit ist, wird die exakte Uhrzeit auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Infos sind unter www.stadt-zahna-elster.de einsehbar. (mz)