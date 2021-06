Starke Partner vor Ort

Stolz stehen die Geschäftsführer Renè und Dirk Gnauck in ihrem neu gestalteten Fachgeschäft für Elektro- und Haushaltsgeräte. „Wow“, sagen die Kunden, die den Laden erstmals nach der Umgestaltung betreten. Vergrößert wurden die Räumlichkeiten nicht, aber es wirkt so – und die Marke „Miele“ zieht jetzt sofort alle Blicke auf sich.

Geschäftsräume Firma Gnauck

Das über 30-jährige Elektro- und Küchenfachgeschäft Gnauck ist seit einem Jahr Miele Premiumpartner – und nun ist das dank der Ladenumgestaltung für die Kunden auch sofort sichtbar. Für das Fachgeschäft ist die Premiumpartnerschaft mit Miele ein weiterer folgerichtiger Schritt in der Entwicklung der eigenen Firma, wie Dirk Gnauck betont. „Wir gehen mit der Zeit und die hohe Qualität und Innovation der Marke Miele ist auch der Anspruch unseres Unternehmens. Darum gehen wir gerne diesen nächsten Weg gemeinsam“, wie die Gnauck-Brüder und Geschäftsführer übereinstimmend in die Zukunft weisen.

Miele Waschmaschinen Firma Gnauck

Komplettsortiment überzeugt die Kunden

Das letzte Jahr wurde dafür genutzt, das Fachgeschäft in der Annendorfer Straße/Ecke Schulstraße radikal umzubauen, farblich neu zu gestalten und den Markengeräten den Platz zu geben, den sie verdienen. Die Kunden erwartet das Komplettsortiment von Miele – vomKaffeeautomat über alles zumWaschen, Trocknen, Kochen, Kühlen, Gefrieren bis hin zur Bodensäuberung. Neben den Standgeräten in demeinen Geschäft gibt es die Einbaugeräte im gegenüberliegenden Küchenstudio. Natürlich hält die Firma Gnauck auch andere Marken vor, der Kunde kann also aus einer Markenvielfalt die Produkte ganz nach seinen Vorstellungen und Bedürfnissen wählen.

Miele Staubsauger Firma Gnauck

Reparaturservice sorgt für Nachhaltigkeit

Kommt René Gnauck aber auf Qualität zu sprechen, steuert er sofort wieder auf die Miele-Kojen zu. 20 Jahre Lebensdauer sind bei diesen Produkten keine Seltenheit und stellen damit auch ein Kriteriumfür Nachhaltigkeit dar. Selbst 15 Jahre nach Auslauf des jeweiligen Modells kannmit Ersatzteilen die Funktionsfähigkeit wieder hergestellt werden. Wie die Miele-Produkte steht auch die Firma Gnauck für Langlebigkeit: „Wir beraten nicht nur ausführlich, liefern aus und schließen an, sondern erhalten durch unseren Reparaturservice Miele-Geräte – und soweit Ersatzteile vorhanden sind – die Haushaltsgeräte aller Marken. Wir sind die Nummer gegen Kummer“, fasst es Renè Gnauck in einem Satz schmunzelnd zusammen. „Geht nicht.“ – Dieser Satz fällt bei Gnauck fast nie. Um im Neuverkauf der Aussage „Haben wir nicht“ entgegen zu wirken, hat sich die Firma Gnauck mit einem umfangreichen Sortiment viele Marken bevorratet. Apropos neu: Dirk Gnauck kommt ins Schwärmen, wenn er auf die innovative Zweikomponentenwaschmaschine von Miele zeigt. Twin Dos© zieht Wasch- und Bleichmittel nur entsprechend der Verschmutzung und des Ladungsgrades, dosiert Wasser und Zeit und spart somit an allen Fronten. So sieht Waschen der Zukunft aus und nachhaltig ist es außerdem.

Miele Kaffeeautomaten Firma Gnauck

Motiviertes Team, das den Kunden zuhört

Dass man Miele-Premiumpartner nicht einfach so wird, beweist der Umstand, dass es im Umkreis von rund 60 Kilometern nur zwei weitere zertifizierte Fachhändler gibt. „Diese Entwicklung konnten wir nur gehen, weil wir ein topmotiviertes und ausgebildetes Team haben, weil wir uns ständig weiterbilden, weil wir unseren Service um einen weiteren Mitarbeiter verstärkt haben, weil wir unseren Kunden zuhören und erkennen, was sie wünschen und weil wir hinter dem stehen, was wir verkaufen“, betonen die beiden Geschäftsführer abschließend.

H. Gnauck GmbH

Schulstraße 6 und Annendorfer Straße 11

06886 Lutherstadt Wittenberg



Service-Hotline: 03491 / 440082

E-Mail: info@gnauck-elektro.de

Internet: www.gnauck-elektro.de