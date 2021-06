Stadt ruft Sanduhren für Parker in Wittenberg zurück

Wittenberg - Die Stadt Wittenberg muss ihre viel gepriesenen Parksanduhren nach nur einem Tag wieder zurückrufen. Das erklärte eine Sprecherin am Mittwoch. Die Stadt hatte zum 1. Juni mit dem Verkauf von Sanduhren begonnen, die das Parken an allen öffentlichen und gebührenpflichtigen Parkzonen für 15 Minuten kostenlos gestattet.

Die urtümlichen Chronometer sollten an der Innenseite der Scheibe angebracht werden und nach einem Dreh dann 15 Minuten anzeigen - nur taten sie das wohl nicht. Die Stadt habe festgestellt, dass die vom Hersteller gelieferten Sanduhren allesamt weniger als die Viertelstunde brauchten, um leerzulaufen.

Wer damit parkte, riskierte also ein unverdientes Knöllchen. 38 Stück seien im Bürgerbüro verkauft worden, so die Stadt. Die könnten nun zurückgegeben werden. Alle anderen Sanduhren habe man an den Hersteller zurückgeschickt. Die Sanduhren waren als Übergangslösung geplant. Eigentlich sollen die Parkautomaten eine so genannte Brötchentaste erhalten. Die technische Umstellung könne aber noch dauern, hieß es. (mz)