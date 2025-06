Autofahrer in Coswig können aufatmen: Die Baustelle im Flieth verschwindet über Nacht. Ab Freitag soll der Verkehr wieder rollen.

Baustelle in Coswig

Die Baustelle im Flieth in Coswig hat lange für Staus und Frustration gesorgt.

Coswig/MZ. - Wie die Stadt Coswig auf Social Media mitteilt, wird die Baustelle im Flieth in der Nacht von Donnerstag auf Freitag abgebaut. Ab Freitagmorgen soll der Verkehr wieder regulär durch den Flieth verlaufen. Grund sei ein Straßeneinbruch in der Schlossstraße, aufgrund dessen die Fahrbahn in Höhe der Eisdiele Rausch halbseitig gesperrt werden musste.