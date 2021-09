Springreiter sind in Patzschwig unterwegs

Patzschwig - Mit rund 80 Teilnehmern wurde am Freitag das diesjährige Wiesengrundturnier des Reitvereins Wiesengrund Bad Schmiedeberg im Ortsteil Patzschwig eröffnet. Gesprungen wurde in verschiedenen Klassen. Das Finale mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad fand am Sonntagnachmittag ab 16.15 Uhr statt. Dazu hatten sich 13 Reitpaare eingetragen.

Doch auch zuvor gab es viele verschiedene Springprüfungen und Dressurprüfung in verschiedenen Klassen. In der Reithalle waren die Kinder dran. Dort standen Eltern und Großeltern, Tante und Onkel - alle um zu sehen, wie der Nachwuchs an den Pferde- und Turniersport herangeführt wird. Abseits des Turnierplatzes gab es Ponyreiten, einen kleinen Pferdemarkt und natürlich leckeres Essen und Getränke.

Insgesamt waren über 600 Reiter mit ihren Pferden zu diesem Wiesengrundturnier am jüngsten Wochenende nach Patzschwig gekommen, auch aus Niedersachsen und Hessen waren einige Teilnehmer angereist. (mz)