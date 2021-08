Sporterlebnistag mit Nachtlauf und Entenangeln

Der Kreissportbund organisiert einen Sporterlebnistag. Was Besucher am 18. September auf der Schlosswiese erwartet.

Wittenberg - „Schaffen wir es?“ - Diese Frage quält die Organisatoren des Kreissportbundes (KSB), die für den 18. September den Wittenberger Sporterlebnistag ins Leben gerufen haben. Nach monatelanger Sportabstinenz - die Gründe sind bekannt - ist die Sehnsucht nach Wettkämpfen groß. Vor allem in der großen Gemeinde der Freizeitläufer, die den Wittenberger Nachtlauf, der auch als MZ-Lauf bekannt ist, noch in guter Erinnerung haben. Die Hoffnungen sind groß, dass es 2021 klappt und der 10. Wittenberger Nachtlauf über die Bühne geht. Virtuell wird es ihn auf jeden Fall geben.

Mut zum Risiko

„In heutigen Zeiten ist es mutig, eine solche Veranstaltung wie den Sporterlebnistag zu organisieren – dies mit den vielen Unabwägbarkeiten“, schätzt Kathrin Pahnke-Meyer vom KSB die schwierige Lage auch für den Sport ein. „Wir wollen es trotzdem wagen“ lautet ihr Credo und die Kampfansage gegen die Pandemie mit all ihren Entbehrungen.

Cordula Specht, eine der Organisatoren der MZ-Laufgruppe, möchte alle Läuferinnen und Läufer nochmals motivieren: „Vorhandene Trainingstipps und Pläne sollten alle noch einmal anstacheln, sich für diesen Tag in Form zu bringen.“ Knapp fünf Wochen sind dafür Zeit, die Leistungen zu steigern.

„Die MZ-Laufgruppe konnte leider nicht reaktiviert werden. Corona machte einen Strich durch das gemeinsame Training“, resümierte Cordula Specht ein wenig traurig die gegenwärtige Situation.

Das habe aber die meisten nicht vom individuellen Training abgehalten.

Einige Neuerungen bietet der Jahrgang 2021: Wer am diesjährigen Wittenberger Nachtlauf teilnehmen möchte, virtuell oder möglicherweise auch vor Ort, muss sich zwingend bis zum 16. September anmelden unter www.wittenberger-nachtlauf.de, eine Nachnominierung ist nicht möglich. Im Zeitraum vom 12. bis 18. September kann jeder Läufer für sich auf seiner individuellen Strecke zwei, sechs oder zehn Kilometer oder - als Team - dreimal zwei Kilometer absolvieren und seine persönliche Zeit ebenfalls auf besagter Internetseite hochladen.

Am 18. September, dem Sporterlebnistag selbst, ist geplant, dass ab 11 Uhr in kleinen Gruppen ein Halbmarathon („2. Elbe-Halbmarathon“) Wittenberg-Gallin-Wittenberg gelaufen werden kann. Um 18 Uhr sollen, ebenfalls ohne Zeitmessung vor Ort, Läufer über zwei, sechs und zehn Kilometer sowie Teams in originellen Outfits an den Start gehen können. Alle Teilnehmer, ob am virtuellen Lauf über die Woche oder am Sporterlebnistag, erhalten eine Teilnehmerurkunde und eine Medaille.

Für Nostalgiker ist es ein Muss, sich an dem Tag, um 12 Uhr vor der Bühne auf der Schlosswiese einzufinden. Es wird dort ein filmischer Rückblick auf alle bisherigen Läufe gezeigt, in dem sich der eine oder andere garantiert wiederentdecken wird. Neben diesem Film sind noch weitere Rückblicke angesagt. Dazu zählen „Sechs Jahre MZ-Laufgruppe“ und „Zehn Jahre Wittenberger Nachtlauf“ (16.30 bis 17.30 Uhr).

Viel Programm für die Familie

Ein umfangreiches Rahmenprogramm bietet am Nachmittag für die ganze Familie Abwechslung. Dazu zählt ein „Entenangeln“ auf der Schlosswiese, das der Rotary Club, mit Tombola organisiert. Für Kinder von drei bis acht Jahren gilt es um 17 Uhr, ersten sportlichen Ehrgeiz auf der 500-Meterdistanz zu entwickeln. Der Start ist an der Stadtkirche, wo auch die Anmeldung erfolgt. Vereine aus dem Landkreis präsentieren sich ebenso auf der Schlosswiese. Mit Livemusik ab 19.30 Uhr endet dieser Sporterlebnistag. (mz)