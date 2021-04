Sport frei! in Pretzsch

Pretzsch - In die bequemen Laufschuhe schlüpfen und auf dem Sportplatz einige Runden drehen - das ist in Pretzsch seit wenigen Wochen wieder möglich. Vielen Vereinsmitgliedern kribbelte es schon in den Füßen. Nach der Corona-Zwangspause Anfang des Jahres wollten sie nun wieder gemeinsam trainieren. „Zum Glück dürfen wir wieder mit den Jüngeren Outdoor-Training betreiben“, sagt Karl-Heinz Kotzur von der Leichtathletikabteilung des SG Grün-Weiß Pretzsch. Das Läufer-Urgestein und der Verein haben für die Saison einiges geplant - sofern es Corona zulässt.

Säuberung der Bahn

Für einige der 50 Jugendlichen, die in der Leichtathletikabteilung aktiv sind, ging es Mitte März wieder auf den Platz. „Man merkt, sie wollen wieder ein wenig Normalität und gemeinsam trainieren“, sagt Kotzur. Die Tartanbahn, auf der sie laufen, benötigt jedoch dringend eine Auffrischung. Sie soll nicht erneuert, sondern aufbereitet und anschließend markiert werden. „Der Belag ist mittlerweile von Grünspan übersät und die Markierungen kaum noch erkennbar. Wir haben die Säuberung der Tartanbahn beantragt“, sagt Andreas Hotek vom Verein Grün-Weiß. Noch in diesem Jahr werde man mit der Maßnahme beginnen.

Ebenfalls im vergangenen Herbst habe der Pretzscher Verein bei der Sportstättenförderung die Sanierung des eher tristen Vereinsgebäudes erbeten. Das graue Haus soll nämlich in den Farben Grün und Weiß erstrahlen. „Die Genehmigung dafür haben wir schon erhalten“, sagt Hotek. Auch im Inneren des Hauses habe sich einiges getan. Eine Wand musste für den großzügigen Versammlungsraum weichen. „Hier können wir uns auch mal zurückziehen und absprechen“, sagt Karl-Heinz Kotzur.

Sportliche Events sind natürlich auch für dieses Jahr geplant - selbstverständlich coronakonform. So wird es bereits am 24. und 25. April einen Kreisranglistenlauf in Trebitz geben. „Karlis Härtetest“ nennt sich der Lauf, der auf der Motocross-Strecke ausgetragen werden soll. Jeder Teilnehmer kann sich einen der beiden Tage aussuchen und sich individuell beteiligen. Nach dem Lauf muss von jedem auf einem Vordruck die absolvierte Zeit hinterlegt werden. Kotzur erklärt: „An beiden Tagen ist ein Vertreter des Vereins vor Ort. Eine vorherige Anmeldung wird nicht benötigt.“ Die Läufe werden je nach Altersklasse und Geschlecht gewertet.

Läufe für 2021 geplant

Das soll allerdings nicht das einzige Laufereignis des Jahres bleiben. Angedacht sind wieder der Pretzscher Heimatfestlauf im Juni, die offene Kreismeisterschaft, ebenfalls im Juni, der Lubaster Waldlauf im Juli sowie „Karlis Härtetest“, der noch einmal im September veranstaltet werden soll. Kotzur sagt: „Wir hoffen, daran festhalten zu können.“ (mz/Paul Damm)