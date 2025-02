Bahnhof in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Um 19.20 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Leipzig die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am 31. Januar über ein herrenloses Gepäckstück in einer Regionalbahn am Hauptbahnhof Lutherstadt Wittenberg, Gleis 5.

Eine verständigte Streife des Bundespolizeirevieres Dessau fuhr sofort mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung des Ereignisortes. Der relevante und jener Zug, welcher auf dem Nachbargleis stand sowie der Bahnsteig wurden abgesperrt und geräumt.

Die verständigten Spezialkräfte der Bundespolizei trafen um 21.08 Uhr ein, röntgten den Hartschalenkoffer und konnten kurze Zeit später das Gepäckstück als ungefährlich einstufen und dieses öffnen. Darin befanden sich Gegenstände des täglichen Bedarfs sowie Hygieneartikel. Um 21.50 Uhr wurden die notwendigen Gleissperrungen und Absperrmaßnahmen aufgehoben. Durch den polizeilichen Einsatz erhielt ein Güterzug 114 Minuten Verspätung und vier Züge fielen komplett aus.

Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei erneut alle Reisende eindringlich darauf hin: „Bitte achten Sie auf ihr Gepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in den aktuellen Fällen, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle meistens weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.“