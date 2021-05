Spezialbootsbauer sucht Nachfolger in Wittenberg

Für Peter Lüder ist jede Brücke ein „Abenteuerspielplatz“, sagt er. Der Diplomingenieur und Geschäftsführer von Spezialboot Wittenberg liebt seinen Job - und sucht aus Altersgründen nun einen würdigen Nachfolger. „Wer die Natur liebt, wer gerne am Wasser arbeitet und von Wald, Tieren, Flüssen und Seen umgeben ist, für den ist das was“, beschreibt Lüder.

Seine Firma entwickelt, fertigt und vertreibt nämlich unter anderem Boots- und Schwimmstege sowie Bade-Inseln. Das Hauptprodukt aber ist eine schwimmende Arbeitsrüstung, die als Brückenuntersichtgerät genutzt wird. Auf dem Leichtbau-Schwimmponton können Brückenprüfer unter die jeweilige Brücke schippern und von dort aus die Sicherheit des Bauwerks beurteilen.

Einfach wie genial

Die schwimmende Rüstung ersetzt damit aufwendigere Verfahren, bei denen klassische Brückenuntersichtgeräte mit Hebebühnen eingesetzt werden, die die Prüfer von der Brücke aus unter das Bauwerk heben. Dass dafür meist eine Straßen- oder Schienensperrung nötig ist, macht das klassische Verfahren deutlich kostenintensiver als jenes vom Wittenberger Peter Lüder. Immerhin kann die schwimmende Arbeitsrüstung bequem im Transporter angeliefert werden. Außerdem wird deutlich weniger Personal benötigt.

Kein Wunder also, dass Lüder Aufträge aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland bearbeitet: „Wir fahren nach Bayern runter und hoch in den Norden - die Brückenprüfer kennen mein Verfahren bundesweit, das System ist seit 22 Jahren eingespielt“, sagt er.

Die Initialzündung für seine Erfindung, die er „schwimmende Arbeitsrüstung“ nennt, sei eine messtechnische Aufgabenstellung an der Elbe-Flutbrücke in Pratau gewesen. An diese sollten Schwingungssensoren zur Bauwerksüberwachung angebracht werden. „Da habe ich mich gefragt: Wie kommen wir unter die Brücke? Und so entstand das erste Provisorium“, erzählt Lüder. Die schwimmende Hilfskonstruktion avancierte zur Grundlage für Lüders bisher größte Erfindung.

Das Prinzip ist einfach wie genial: Drei einzelne Schwimmpontons, ein sogenannter Trimaran, bilden die Grundlage. Einer davon ist mit einem Außenbordmotor ausgestattet, der gegen die Strömung arbeitet. Auf den Pontons findet sich die eigentliche Arbeitsstätte der Brückenprüfer in Form eines gerüstartigen Baus. Dieser lässt sich in der Höhe variieren, auf bis zu acht Meter.

Seit die schwimmende Arbeitsrüstung am Markt ist, trudeln nicht wenige Aufträge ein. Rund 120 Mal im Jahr kommt Lüders Trimaran zum Einsatz. Zu seinen Kunden zählen Straßenbau-, Wasser- und Schifffahrtsämter sowie brückenprüfende Ingenieurbüros - auch die ganz großen: „Die Deutsche Bahn hat eigene Brückenprüfertrupps. Aller sechs Jahre muss eine Brücke geprüft werden. Und wenn Wasser im Spiel ist, fragen die mich an“, sagt Lüder.

Doch allein mit der Erfindung der schwimmenden Arbeitsrüstung gibt er sich nicht zufrieden.

Rettungsgerät noch Prototyp

Zurzeit entwickelt Lüder einen Rettungskatamaran für den Wintereinsatz, der ins Eis eingebrochene Personen retten können soll. „Bei heutigen Rettungsgeräten müssen die Einsatzkräfte immer mit den Füßen aufs Eis. Sie müssen das Gerät zur Unglücksstelle zu Fuß schieben, wobei die Gefahr besteht, selbst einzubrechen. Da wo zum Beispiel Kinder ins Eis eingebrochen sind, brechen Erwachsene ja erst recht ein“, erläutert der Ingenieur das Dilemma.

Sein Amphibienfahrzeug soll aber sowohl über dünnes Eis als auch über das Wasser fahren können, indem die Last des Gerätes und der Personen darauf auf eine besonders große Fläche verteilt wird. „Noch ist das aber in der Entwicklung. Wir haben den Prototyp getestet, aber er ist noch zu schwer“, sagt Lüder. Mit Studenten der Fachhochschule Magdeburg habe er sich nun aber ein paar motivierte Mit-Erfinder ins sprichwörtliche Boot geholt.

Darf noch nicht in Rente gehen

Lüder scheint zwar in seinem Element, wenn er so berichtet. Andererseits möchte er sich nun auch zur Ruhe setzen. Einen Nachfolger für die 1999 gegründete Firma Spezialboote Wittenberg sucht er mittlerweile seit zwei Jahren. Warum die Suche soweit so aussichtslos ist, kann Lüder nur mutmaßen: „Es spiegelt sich ja im Verkaufspreis wider, wenn man eine gut laufende Firma veräußert. Das wäre eigentlich ein Job für ein oder zwei junge Leute, aber die haben die Finanzen nicht. Die müssten einen Kredit aufnehmen - und das braucht Mut.“ Ältere Handwerker hingegen hätten Lüder nach vermutlich das entsprechende Geld, wollen aber auch bald in den Ruhestand gehen.

Außerdem müssten Interessenten die Bereitschaft mitbringen, viel unterwegs zu sein - immerhin sind Lüders Gerätschaften in der ganzen Republik gefragt. Wenn Lüder jedoch vom seltenen Anblick einer spiegelglatten Ostsee erzählt, die er am Prüfungstag der Seebrücke in Koserow zu Gesicht bekam, wirkt das mit dem Job verbundene Umherreisen kaum wie eine Bürde.

Dass sich die wohlverdiente Rente des innovativen Ingenieurs verzögert, freut indes auch manche: „Die Brückenprüfer jammern schon alle, dass ich mich aus dem Geschäft zurückziehen werde“, gibt Lüder ein wenig stolz zu. (mz)