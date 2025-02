Wie viel bei der Sammelaktion zu Weihnachten in Gedenken an Madlen Thom zusammengekommen ist.

Wunschbaumaktion in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Wer bei der vorweihnachtlichen Wunschbaumaktion im „Best Western Hotel Soibelmanns“ von Wittenbergs Stadtratsvorsitzender Franziska Buse und Hoteldirektor Danny Huhn einen Stern vom Baum gepflückt und gespendet hat, kann sich jetzt über das Ergebnis der Spendenaktion freuen: „Insgesamt sind 3.000 Euro zusammengekommen“, berichtet Buse.

Der Wunschbaum stand ab November im in der Hotellobby. Foto: Franziska Buse

Der begünstigte Verein „Wolfsträne“, der Kinder und Jugendliche in Trauerfällen unterstützt, wird in diesem Jahr von dem Geld ein einwöchiges Ferienlager für trauernde Jugendliche in Waldheim bei Kiel finanzieren.

Der ausschließlich über Spenden finanzierte Verein betreue zurzeit 280 Kinder und Jugendliche, sagt Vorsitzende Katrin Gärtner. „Die Spende hilft unserem Verein sehr bei der Arbeit.“

Bereits am 3. Adventswochenende waren alle 90 Wunschbaumsterne à 25 Euro vergriffen, freuen sich Buse und Huhn, die den Verein im Gedenken an die im April des Vorjahres verstorbene Leiterin des Wittenberger Stadtmarketings, Madlen Thom (geb. Züchner), ausgewählt hatten. „Wir freuen uns über die hohe Spendensumme und hoffen, dass es in Madlens Sinne gewesen wäre.“