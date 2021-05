Spende von Klinik Bosse für Spinde in Wittenberg

Wittenberg - Die Alexianer Klinik Bosse Wittenberg hat dem SV Grün Weiß Piesteritz Spinde und eine Sprossenwand spendiert. Der größte Sportverein der Stadt und die Turnhalle am Elbhafen wurden mit 50 Schränken ausgestattet. „Mehrfach wurde das Gebäude verändert und umgebaut. Immer wieder müssen Inventar, Sportgeräte und andere Dinge modernisiert und ausgetauscht werden. Um so freudiger nahmen wir als Abteilung Turnen die Nachricht auf, dass wir für unsere Umkleideräume neue Schränke bekommen“, wird Uwe Fabian, Geschäftsführer und Sportstättenwart des SV Grün Weiß Piesteritz, in der Mitteilung der Klinik zitiert.

„In Zeiten des Normalbetriebs ist die Turnhalle ,Elbhafen’ stets gut besucht und ausgelastet. Zum einem durch den Trainings- und Wettkampfbetrieb, zum anderen durch Schul- und Kindergartensport“, begründet die Klinik Bosse ihre gute Tat. Der Verein biete zudem Reha- und Gesundheitssport, Fitness- und Kraftsport, Parkour, Line Dance, Yoga, Badminton und Beachvolleyball an und unterhalte die Halle in Eigenregie. (mz)