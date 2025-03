Die 60. ADMV Rallye in Wittenberg begeistert Fans mit spektakulären Sprüngen und packenden Duellen. Welches Team einen Adrenalinschub erlebte und welche Pläne es für 2026 gibt.

Spektakuläre Sprünge: So lief die 60. ADMV Rallye in Wittenberg

Wittenberg/MZ - Unter bestem Wetter zieht ein starkes Starterfeld zahlreiche Motorsportfreunde an die Strecken der 60. ADMV Rallye Lutherstadt Wittenberg. Gewohnt anspruchsvoll präsentierten sich die Prüfungen rund um Berkau, Grabo, Jahmo, Mochau und Weddin sowie auf der Apollensdorfer Prüfung rund um den Gallun. Die Fans an den Strecken bekamen einiges geboten. Besonders der Sprung am sogenannten „Idioten“- beziehungsweise „Schwachmaten“-Hügel sorgte für spektakuläre Fahrszenen und dementsprechend einzigartige Fotos und Videoaufnahmen.