Sophia Jaffé übernimmt in Lubast

Der Verein kündigt eine Änderung bei seinem Konzert am Sonntag an.

Sophia Jaffé ist am Sonntag in Lubast zu erleben.

Lubast - Eine Programmänderung kündigt der Förderverein zur Kultur- und Denkmalpflege Rotta (FDKR) für das Sommerkonzert am kommenden Sonntag im Heidehotel Lubast an. Grund ist, wie es heißt, die plötzliche Erkrankung der Geigerin Triin Ruubel, Konzertmeisterin des Estnischen Staatlichen Symphonieorchesters. Nun kündigt Frank-Immo Zichner, künstlerischer Leiter der Konzertreihe des FDKR, Sophia Jaffé an. Sie sei eine der bekanntesten deutschen Geigerinnen ihrer Generation und habe sich kurzfristig bereit erklärt, das Konzert zu übernehmen, so Zichner gegenüber der MZ.

Jaffé ist Absolventin der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin, heute hat sie selbst eine Professur an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Sie konzertiert im In- und Ausland, ist Gast bei internationalen Festivals und hat mit bekannten Dirigenten und Orchestern gearbeitet. In Lubast ist sie gemeinsam mit Zichner, Pianist und Kammermusiker, zu erleben. Das Programm umfasst Wolfgang Amadeus Mozarts Sonate G-Dur KV 301, Ludwig van Beethovens Sonate Es-Dur op. 12.3 und die Sonate G-Dur op. 78 von Johannes Brahms.

Das Konzert am Nachmittag des 25. Juli ist eines von zwei zusätzlichen Konzerten, die der FDKR im Sommer nach dem coronabedingten Veranstaltungsausfall der Vergangenheit anbietet. Es gehe auch um eine Vertiefung und Verfestigung der Bindung zu den Gästen, heißt es in einem Brief des Vereinsvorsitzenden Bernd Richter. Darüber hinaus teilt Richter in dem Schreiben mit, dass für die Konzertsaison 2021/22 keine Fördermittel der Landesregierung zur Verfügung stehen. Auf Anfrage der MZ spricht er von Aussetzung.

Ticketinformationen für das Konzert am Sonntagnachmittag, 25. Juli, gibt es im Heidehotel Lubast telefonisch unter der Rufnummer 034921/720. Bei www.meisterkonzerte-lubast.de sind weitere Programminformationen sowie Auskünfte zu aktuell geltenden Corona-Regeln im Internet abrufbar. (mz)