Es wird ziemlich warm in den kommenden Tagen. Nicht nur wer im Dachgeschoss wohnt, weiß: Zuhausebleiben ist da keine Lösung. Wir haben ein paar coole Tipps zusammengestellt.

Tipps für kühle und besuchenswerte Orte in Wittenberg

Am Wochenende werden über 30 Grad erwartet

Kirchenmeister Klaus Pohl in der Stadtkirche Wittenberg: Im alten Gemäuer herrschen immer kühle Temperaturen.

Wittenberg/MZ. - Am Wochenende sollen die Temperaturen in Wittenberg auf bis zu 32 Grad Celsius klettern. Wer es bei diesen Temperaturen auch Zuhause nicht mehr aushält, kann vielleicht ein paar Eingebungen gebrauchen, um der Hitze zu entkommen. Deswegen hat die MZ eine Liste mit kühlen Orten in der Region zusammengestellt.