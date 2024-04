So wird in der Geriatrischen Tagesklinik in Wittenberg gearbeitet

Wittenberg/MZ. - Edda Großmann ist 85 Jahre alt und seit kurzem wochentags Patientin der Geriatrischen Tagesklinik am evangelischen Krankenhaus Paul-Gerhardt-Stift in Wittenberg. Mittwochnachmittag sitzt sie in einem lichtdurchfluteten Gemeinschaftsraum; sie trägt ein Stützkorsett, es hält ihren Oberkörper stabil. Auf die Frage, was sie an der Tagesklinik schätzt, sagt sie zunächst: „Die Ruhe.“ Ihr Mann leide an Parkinson. Man muss kein Experte sein, um sich vorstellen zu können, dass das eine Herausforderung auch für Angehörige ist, zumal dann, wenn auch sie schon im fortgeschrittenen Alter und nicht mehr gesund sind. Abgesehen von der Ruhe lobt Großmann, die im Landkreis zu Hause ist, aber auch die Therapieangebote in der Einrichtung.