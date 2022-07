So laufen die Vorbereitungen zur Wahl - die eigentlich längst läuft

Im ganzen Land wird immer öfter von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch gemacht - auch im Kreis Wittenberg. Wie es in den Städten konkret aussieht.

Wittenberg - Für manche ist die Wahl zum Bundestag, die auf den letzten Metern erstaunlich spannend zu werden scheint, bereits gelaufen - sie haben schon per Post abgestimmt. Bundesweit wird über ein extrem hohes Interesse an der Briefwahl berichtet. Die MZ hat sich in den Städten umgehört, ob das auch auf den Landkreis Wittenberg zutrifft.