Ad Blue steckt in nahezu jedem Lkw. Die Stickstoffwerke wollen die Harnstofflösung jetzt in einer klimafreundlicheren Variante herstellen. Warum das Unternehmen dabei auf die Ukraine hofft.

Wittenberg/MZ. - Das Wittenberger Chemieunternehmen SKW Piesteritz will künftig eine umweltschonendere Variante seines Entstickungsmittels Ad Blue produzieren. Wie das Unternehmen mitteilt, solle der CO2-Fußabdruck des vor allem in Dieselmotoren von Lastwagen verwendeten Stoffes so um bis zu 90 Prozent gesenkt werden können. Allerdings gibt es Hürden, wie SKW selbst einräumt. Dem völligen Umstieg auf klimafreundlicheres Ad Blue, das vom Unternehmen „Ad Blue Alpha“ genannt wird, stehen noch der Preis sowie die Verfügbarkeit der Rohstoffe entgegen. Worauf das Unternehmen hofft, was die Ukraine damit zu tun hat und was sich ändern müsste, damit der komplette Umstieg gelingt.