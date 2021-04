Skodafahrer rammt bei Kemberg Schild unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstagabend befuhr ein weiterer Skoda-Fahrer um 22.35 Uhr die B 2 aus Richtung Eisenhammer kommend in Richtung Wittenberg. Zu Beginn einer Rechtskurve in Höhe der Dübener Straße in Kemberg kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Werbeschild. In der weiteren Folge fuhr er gegen eine Böschungsmauer, wo er zum Stehen kam.

Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,98 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. (mz/red)