Sind Schulbusse von Vockerode überfüllt? - Kreis prüft Hinweis

Kreis prüft Hinweis von Stadträtin zur Lage in Vockerode.

Vockerode/MZ - Schulbusse, die von Vockerode zum Gräfenhainichener Gymnasium fahren, sind überfüllt. Dies erklärte am Dienstag im Oranienbaum-Wörlitzer Stadtrat die CDU-Abgeordnete Karin Tschernich-Weiske und sagte, dass nicht alle Kinder einen Sitzplatz bekommen. Bestätigung gab es von Bürgermeister Maik Strömer (CDU), dem Eltern gar berichtet hätten, dass Schüler teilweise nicht mehr mitgenommen wurden. Gegenüber der MZ erklärte Tschernich-Weiske am Mittwoch, dass Mütter sich mit dem Problem an sie gewandt haben und sie selbst inzwischen Kontakt zum Landkreis Wittenberg, dem Träger der Schülerbeförderung, aufgenommen habe.

Wie Vize-Landrat Jörg Hartmann (CDU) auf MZ-Anfrage betonte, wird der Sachverhalt geprüft. Zwar sei der Schülerverkehr so geregelt, dass es Sitz- und Stehplätze gibt, „aber wenn Schüler draußen bleiben müssen, ist es tatsächlich ein Problem“. Dann müsste mit dem Busunternehmen geklärt werden, ob gegebenenfalls ein größerer Bus zum Einsatz komme. Mit dem Vorgang befasst ist inzwischen der zuständige Fachdienstleiter Holger Zubke.

„Wir nehmen uns der Sache an und prüfen das“, erklärte Zubke. Er sagte aber auch, dass es bisher beim Kreis keine Hinweise von Eltern gegeben habe. Geprüft werden soll unter anderem, ob womöglich zwei Busse zeitlich kurz hintereinander fahren und einer verstärkt genutzt wird. Auch könnten Zählungen durchgeführt werden.