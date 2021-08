Simonetti-Saal in Coswig ist besser ausgestattet

Voll besetzt war der Saal des Simonetti-Hauses in Coswig zur ersten „Katzenmusik“ nach coronabedingter Zwangspause.

Coswig - Zu einem Informationsbesuch und Gedankenaustausch werden am heutigen Dienstag Landrat Christian Tylsch (CDU) und Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) den Vorstand des Vereins „Simonetti Haus“ in Coswig besuchen. Sie wollen sich ein Bild vom Stand der Sanierungsarbeiten in dem denkmalgeschützten Gebäude machen. Der Verein, dem derzeit rund 45 Mitglieder angehören, bemüht sich seit dem Jahr 2007 um die Sanierung des Fachwerkhauses.

Nachdem im vergangenen Jahr das Baugerüst vor der Barock-Fassade abgebaut werden konnte, seien in diesem Jahr die Hygienesituation und das Raumangebot verbessert werden, informiert der Verein. Unter anderem wurden neue Türen für die Fluchtwege, Fenster in Küche und Toiletten sowie eine Anlage zur Luftreinigung eingebaut. Dazu kamen moderne Tresen samt Speisevitrinen und Geschirrspülanlage, auch Stühle und Tische wurden angeschafft, um die erweiterte Fläche des Saales mit größeren Abständen zu nutzen.

Damit habe für den Festsaal, der unter andrem für Kulturveranstaltungen genutzt wird, ein sicheres Hygienekonzept umgesetzt werden können, das auch strengeren Corona-Auflagen gerecht wird. Insgesamt seien rund 115.000 Euro Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Neustart Soforthilfe“ und „Neustart Kultur“ sowie 10.000 Euro eigene Mittel in diese Maßnahmen geflossen, so der Verein. (mz)