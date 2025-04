Das Kranbauunternehmen Krafotec aus Wittenberg liefert einen 100 Tonnen schweren Brückenkran per Schwerlasttransport mit Polizeibegleitung. Was das Ziel ist.

Wittenberg/MZ - Ein mehr als 100 Tonnen schwerer Brückenkran hat am Dienstagabend das Werksgelände des Kranbauunternehmens Krafotec in Wittenberg verlassen. Es handelt es sich bereits um den zweiten derartigen Transport in diesem Jahr. Kurz nach 22 Uhr wurde die Dessauer Straße in Höhe eines Supermarkts für die Ausfahrt des Schwerlastkonvois gesperrt.