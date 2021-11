Schwänin „Diva“ auf Wittenberger Schwanenteich mit Messer verletzt

Wittenberg/MZ - Einer der beiden Schwäne auf dem Schwanenteich in Wittenberg ist am Wochenende von Unbekannten mit einem Messer attackiert worden. Das berichtet Patrick Anger vom Wittenberger Geflügelzuchtverein, der die Tiere auf Betreiben der Kreismusikschule und des Clack-Theaters Ende September auf den Teich entlassen hatte. „Ich bin um etwa halb neun morgens am Sonntag angerufen worden“, sagt Anger der MZ. Ein älterer Herr hatte die Schwanendame „Diva“ mit Blut im Gefieder am Teichrand beobachtet. Patrick Anger lockte das Tier zu sich und bemerkte, dass ein Taschenmesser im Flügel des Vogels steckte. „Sie muss sich gewehrt haben. Der Flügel war etwas aufgerissen“, sagt Patrick Anger, der die beiden Tiere gemeinsam mit einem Vereinskollegen groß gezogen hat.

Er habe „Diva“ dann zu einer Tierärztin in Kemberg gebracht, die das Messer entfernte und Antibiotika gab. „Danach habe ich sie wieder zurück zum Schwanenteich gebracht“, sagt Anger. Er habe nicht gewollt, dass Schwan „Costa“ ohne seine Partnerin durchdrehe. Inzwischen seien die beiden wieder vereint und der verletzten Schwanendame „Diva“ gehe es wieder besser.

„Ich weiß nicht, was bei manchen im Kopf nicht ganz rund läuft, nur ich bin schockiert“, schreibt Patrick Anger bei Facebook. Er ist sich sicher: Wenige Stunden ohne Hilfe später hätte das Messer das Ende für das wenige Monate alte Tier bedeuten können. Dabei sollen die beiden majestätischen Vögel dem Teich wieder zu Recht den Namen Schwanenteich verleihen. Eine Anzeige bei der Polizei wolle man in den nächsten Tagen erstatten, sagt Anger.

Wer den oder die Tierquäler gesehen hat, kann sich aber auch so an das Wittenberger Polizeirevier unter (03491) 4690 wenden.