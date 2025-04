Schwanenpaar ist zurück in Wittenberg: Was mit den Jungtieren geworden ist

Frühling am Schwanenteich

Wittenberg/MZ. - Der Schwanenteich in Wittenberg ist nach der langen Winterpause wieder deutlich belebter. Das betrifft die Spaziergänger, die dort ihre Runden drehen und den Frühling genießen ebenso wie Tiere, die ein Zuhause haben an dem kleinen, so zentral gelegenen Gewässer.