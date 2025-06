Rosa-Schule in Wittenberg setzt ein ungewöhnliches Projekt um: Snack-Automat wird aufgestellt. Was es dort alles zu erwerben gibt.

Beteiligt am Projekt Snack-Automat der Rosa-Schule in Wittenberg: Schüler, Lehrer und Firmen-Vertreter.

Wittenberg/MZ. - „Dauerbrenner“, sagt Andreas Triebel, „sind Käsebrötchen, frisch aus der Bäckerei.“ Triebel ist Hauswirtschaftslehrer an der Gemeinschaftsschule Rosa Luxemburg in Wittenberg. Er kümmert sich um den Praxislerntag beim erfolgreichen Modellprojekt „vier plus eins“, bei dem Schüler der Klassenstufen acht und neun regelmäßig in Unternehmen präsent sind (MZ berichtete). Und seit einiger Zeit mit breiter Unterstützung zudem um ein erstaunliches Projekt, bei dem es nicht zuletzt um gesunde Ernährung geht, um praxisnahe Bildung und um das Wohlfühlen in der Schule.