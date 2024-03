Coswig/MZ. - Nur der kleinste Teil aller Kinder hatte es gewusst. Vielleicht hatten sie im Vorfeld per Buschfunk einen kleinen Hinweis bekommen, aber sicher konnte sich keiner der Jungen und Mädchen sein. Am Mittwoch fand der in der Fröbel-Grundschule in Coswig schon traditionelle Brandschutztag statt: mit Probealarm.

Panik kommt keine auf

Nur den Kindern mit Migrationshintergrund hatte man schon im Vorfeld erklärt was passieren wird. „Einige haben in ihrem kurzen Leben ja schon so einiges durchgemacht“, erinnert Schulleiterin Cornelia Trolle. Und obwohl das Gros aller Schüler der ersten bis vierten Klasse also von dem plötzlichen Feueralarm, der um 9 Uhr ausgelöst wurde, nichts wusste, kam keine Panik auf.

Trolle, die bereits seit den 1990er Jahren die Grundschule leitet, zeigte sich hochzufrieden. „Nach zwei Minuten und 40 Sekunden hatte ich bereits sämtliche Klassenbücher“, berichtete sie der MZ. In dieser Zeit hatten alle der mehr als 200 Schüler ihren Klassenraum verlassen und sich auf dem Sportplatz, der im Notfall als Sammelstelle gilt, versammelt. „Das ist eine sehr gute Zeit“, betont die erfahrene Pädagogin. In vergangenen Jahren seien es auch schon über drei Minuten gewesen, berichtet sie. „Es ist ein großes Gebäude“, gibt sie zu bedenken.

Verschiedene Stationen

„Es ist wahnsinnig wichtig, dass das Alarmverhalten immer wieder geübt wird“, sagt sie. Tatsächlich habe es vor etwa vier Wochen schon einen nicht geplanten Feueralarm gegeben. Zu diesem Zeitpunkt habe man gerade im gesamten Schulverband das Lied des Monats geprobt. „Da waren wir schon nach 40 Sekunden auf dem Sportplatz, weil wir ja alle in der Aula waren“, berichtet Trolle.

Neben dem Probealarm demonstrierten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr noch das Abseilen aus großen Höhen und die Rettung einer Person aus dem dritten Stock des Schulgebäudes. Anschließend besuchten die Schüler in den Klassenverbänden Stationen der Feuerwehr und der Johanniter. Es gab weitere interessante Stände und Sportspiele zum Thema Brandschutz.