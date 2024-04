Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - „Highspeed statt Bummeltempo“, so titelte unlängst die MZ. Hintergrund war die Übergabe eines Fördermittelbescheides für den Gigabitausbau 2.0 an Wittenbergs Landrat Christian Tylsch (CDU). Danach soll der Kreis eine 70-prozentige Förderung des Bundes in Höhe von rund 20,5 Millionen Euro erhalten. Profitieren würden den Angaben zufolge mehr als 3.000 Adressen in zahlreichen Kommunen im Kreis. Das von Lydia Hüskens (FDP) geleitete Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Sachsen-Anhalt hatte die Förderung der Restsumme in Aussicht gestellt. Am Mittwochnachmittag dieser Woche nun saßen Hüskens und Tylsch gemeinsam im Wittenberger Landratsamt. Wieder ging es um den Glasfaserausbau im Land. Der müsse, so wird es auch in einer Mitteilung betont, deutlich vorangetrieben werden.