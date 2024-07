Vockerode/MZ/CNI. - Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrates von Oranienbaum-Wörlitz am Dienstagabend in Vockerode wurden auch Vertreter für verschiedene Verbände bestimmt. In der Verbandsversammlung des Unterhaltungsverbands „Nuthe/Rossel“ sind das Tilo Teichmann und Holger Schmidt (beide CDU), Nadine Koppehel (AfD), Nicole Matern (SPD) und Jörg Kutzer (MuT).

Vertreter und Stellvertreter der Stadt zur einheitlichen Stimmabgabe im „Wasserzweckverband Oranienbaum-Wörlitz“ sind Tilo Teichmann und Nicole Mattern. Mit Ratsmitgliedern ist die Stadt auch in drei Unterhaltungsverbänden vertreten, im Verband „Nuthe/Rossel“: Karin Tschernich-Weiske, Christian Scholz als Vertreter und zur Mitarbeit im Vorstand aus der Stadtverwaltung Antje Reinknecht. Ähnlich verhält es sich in den Verbandsversammlungen der Unterhaltungsverbände „Fläming-Elbaue“ und „Mulde“, nur das in letzterem Tschernich-Weiske als Vertreterin bestimmt wurde. Im Aufsichtsrat der Welterbezentrum Gartenreich Dessau-Wörlitz gGmbH sitzt künftig Rüdiger Schmidt (SPD). Automatisch Mitglied dort ist der Oranienbaum-Wörlitzer Bürgermeister Maik Strömer (CDU). Die Stadt ist neben der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz Gesellschafterin der Welterbezentrum Gartenreich Dessau-Wörlitz gGmbH.

Unterdessen sind die konstituierenden Sitzungen nach der Kommunalwahl vom 9. Juni in Oranienbaum-Wörlitz noch nicht abgeschlossen. In Vockerode sowie in den Städten Oranienbaum und Wörlitz finden sich dazu in der kommenden Woche noch die Ortschaftsräte zusammen. In Vockerode am 29. Juli (Gemeindezentrum) sowie am 30. Juli in Wörlitz (Versammlungsraum Kommunalservice) und am 31. Juli schließlich in Oranienbaum (im Versammlungsraum der Feuerwehr).