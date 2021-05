Schlosspläne in Coswig auf Eis

Schloss in Coswig: Warum die Renovierung eines der wichtigsten Denkmale in Sachsen-Anhalt nicht voranschreitet und die Stadt hilflos zuschauen muss.

Coswig

Acht Jahre dauert der Dornröschen-Schlaf des Schlosses nun. Das letzte Mal konnten die Coswiger zur Lesenacht vor zwei Jahren das imposante Gebäude betreten – zu einer Lesung über eine der Fürstenwitwen, die hier logierte.

Zu deren Zeit ging es dem Schloss besser: Es war bewohnt, wurde bewirtschaftet und in Schuss gehalten. Heute pfeift der Wind über die maroden Dächer und viele Coswiger schauen besorgt auf die Turmspitzen. Wie lange halten die Renaissance-Elemente noch? Falken haben sich hier ungestört niedergelassen.

Nicht nur die Eigentümerin Magnolia Albertazzi Casei, die das Schloss 2006 gekauft hat, betont in einer schriftlichen Antwort auf eine MZ-Anfrage, wie wichtig das Schloss für die Stadt und die Region sei. Es sei das bedeutendste Schloss des 17.?Jahrhunderts in Sachsen-Anhalt. Sie bekräftigt ihre Absicht, es wegen seiner Bedeutung und der zentralen Lage zu einem Beispiel ländlicher Regenerierung gestalten zu wollen, als fortgeschrittenes Modell für die Erhaltung des Kulturerbes, das auf die Entwicklung der Stadt und die gesamte Region ausstrahlen soll.

Barock in Mitteldeutschland

Auch für das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie ist Schloss Coswig „geschichtlich und kunsthistorisch eines der wichtigsten Denkmale in Sachsen-Anhalt“. Der Schlossbau sei der erste barocke Schlossbau in Anhalt, der erste Schlossbau nach dem Dreißigjährigen Krieg in Anhalt in den damals modernen Architekturformen des französischen Frühbarock, eines der wichtigsten Architekturdenkmale des Barock in Mitteldeutschland.

Der zuständige Referatsleiter Mario Titze schwelgt geradezu in der Beschreibung des Objektes: „Zwischen 1726 und 1729 entstand auf dem straßenseitigen Flügel das heutige spätbarocke Mansarddach nach Plänen des fürstlichen Hofbaumeisters Johann Christoph Schütze. Der zur Innenstadt gerichtete Ostflügel mit dem Haupteingang, in dem sich auch die Kapelle befand, ist nahezu unverändert erhalten geblieben und besitzt am Portal, für die Region Anhalt einzigartigen, frühbarocken Skulpturenschmuck.“

Außerdem sei das Schloss als fürstliche Witwenresidenz, als ehemaliges Zuchthaus und als früherer Standort des Staatsarchivs der DDR ein wichtiges Zeugnis der Geschichte der Stadt Coswig, der Landesgeschichte des einstigen Fürstentums Anhalt-Zerbst und des Landes Sachsen-Anhalt.

Am knappsten formuliert es die Behörde, die am nächsten dran ist, der Landkreis Wittenberg: Als Baudenkmal mit überregionaler Bedeutung sei es im Sinne des Denkmalschutzgesetzes des Landes zu schützen, zu erhalten und zu pflegen. Nach den Angaben von Claudia Thiele aus der Pressestelle haben die letzten Bauarbeiten 2018 stattgefunden. Informationen, warum die Sanierungsarbeiten abgebrochen wurden, lägen der Behörde nicht vor, ebenso wenig wie Informationen, in welcher Höhe bisher Fördergelder zur Sanierung des Schlosses geflossen sind. Begründung: „Der Landkreis selbst ist keine Fördermittelstelle.“

Befragt zu den Möglichkeiten für eine Fortsetzung der Sanierung, verweist sie auf die Eigentümerin und betont, dass die Untere Denkmalbehörde des Landkreises im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten nichts tun kann, um den Stillstand zu beenden. Es könne nur die Erhaltung eingefordert werden.

Keiner könne was tun

Das für die Förderung von Sanierungsarbeiten zuständige Landesverwaltungsamt teilt auf Anfrage mit, dass von der Antragstellerin gegenwärtig keine Anträge auf weitere Denkmalpflegeförderung eingereicht worden seien. „Die Schloss-Eigentümerin bzw. ihre Beauftragten haben vom Landesverwaltungsamt zahlreiche Projekte gefördert bekommen. Konkret wurden im Zeitraum von 2005 bis 2016 elf Projekte durch unterschiedliche Antragstellende im Umfang von insgesamt 6,82 Mio. Euro beantragt und gefördert“, teilt Sprecherin Denise Vopel mit.

Sie betont, Denkmaleigentümer seien grundsätzlich verpflichtet, ihre Kulturdenkmäler im Rahmen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit nach denkmalpflegerischen Grundsätzen u.a. zu erhalten, instand zu setzen [...] und, soweit möglich und zumutbar, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zu den Möglichkeiten für eine Fortsetzung der Sanierung, heißt es: „Voraussetzung für eine Förderung aus Mitteln der Denkmalpflege ist eine Antragstellung nach der Denkmalpflegerichtlinie.“

Dass man sich in der Vergangenheit genau darüber nicht immer einig geworden ist, formuliert die Eigentümerin Magnolia Albertazzi Casei diplomatisch: „Unglücklicherweise ist es der Arcadia (Eigentümer-Gesellschaft, der sie vorsteht – Anm. d. Red.) nicht gelungen, einen konstruktiven Dialog mit den lokalen Behörden [...] zu entwickeln.“

Sie verweist darauf, dass das Projekt zu 80 Prozent aus öffentlichen Mitteln finanziert werden müsse, um das kulturelle Zentrum dann mit privaten Mitteln zum Laufen zu bringen. Entsprechende Zusagen habe es damals gegeben. Sie gehe davon aus, dass 85 Prozent der für die Restaurierung notwendigen Förderung von öffentlicher Seite sich in weniger als 15 Jahren amortisieren würden und dass Bundes- wie EU-Mittel genutzt werden könnten.

Stadt selbst ohne Einfluss

Coswigs Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) hatte nach eigenen Angaben im Oktober letzten Jahres per Videoschalte das letzte Mal Kontakt zu Albertazzi Casei. Er legt Wert darauf, dass die Verbindung zur Schlossherrin nicht abreißt, betont aber, dass die Stadt keinen Einfluss auf die Vorgänge hat. „Coswig ist in der misslichen Lage, dass wir die Herausforderungen zwar im Ort haben, aber so gut wie keine Möglichkeiten zur Einflussnahme bestehen. Wenn wir von außen bauliche Mängel feststellen, die die Substanz angreifen, müssen wir uns an die Untere Denkmalbehörde in Wittenberg wenden.“

Die Coswiger lieben „ihr“ Schloss und können nur ahnen, wie förderlich es für die Stadt wäre, wenn sich die Pläne der Eigentümerin doch erfüllen würden. (mz)