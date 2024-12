Ein aggressiver Mann rastet am Bahnhof in Griebo aus. Er überschüttet einen Schaffner mit Alkohol und wird letztlich von Beamten zu Boden gebracht.

Schaffner mit Bier überschüttet und verletzt: Mann rastet im Zug am Bahnhof Griebo aus

Aggressiver in Handschellen abgeführt

Ein Mann rastet am Bahnhof Griebo aus.

Wittenberg/MZ - Am 5. Dezember wurde die Polizei um 16.47 Uhr über eine männliche Person am Bahnhof in Griebo informiert, welche randaliert und auf Personen spuckt und einprügelt.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, schrie der 36-Jährige lautstark und wirkte sehr aufgebracht. Wie sich herausstellte, stieg er in einen Zug ein. Der Aufforderung des Schaffners, den Fahrausweis vorzuzeigen, kam er nicht nach.

Der Schaffner sei vom Beschuldigten mit Bier überschüttet worden und aus dem Zugabteil gezogen worden. Dabei kam der Schaffner zu Fall und erlitt Schmerzen. Da sich der 36-Jährige nicht beruhigen ließ und weiterhin sehr aggressiv war sowie die Fäuste in Richtung der Beamten bewegte, wurde er zu Boden gebracht und an Händen und Füßen gefesselt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.