Sagenhafter Advent im Kreis Wittenberg MZ-Weihnachtsserie: Der Märchenonkel vom Friedrichsee in der Dübener Heide

Welche Sagen ranken sich um den Friedrichsee mitten in der Dübener Heide? Werner Wilhelm Bauske kennt sie, denn er hat die Geschichten verfasst. Was er Kindern damit vermitteln will.