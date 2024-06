Die Wissenssendung "Galileo" dreht einen Beitrag über die Großbäckerei in Wittenberg. Was zu sehen war und wo er noch einmal angeschaut werden kann.

Zuschauer erhielten Einblicke in die Großbäckerei Lieken in Wittenberg.

Wittenberg/MZ. Das Filmteam der ProSieben-Sendung Galileo hat in einer Großbäckerei in Wittenberg gedreht. Es ging um häufig gestellte Fragen rund um den „quadratischen Frühstücksklassiker“ Toast.

Wie die Werksleiterin Jennifer Staats auf Nachfrage der MZ erklärte, wurde aus über neun Stunden Videomaterial, das Anfang Mai an zwei Tagen gedreht wurde, ein 14-minütiger Beitrag erstellt. Dieser wurde am Dienstag, dem 11. Juni, um 19.05 Uhr im Rahmen von Galileo ausgestrahlt.

In der Sendung wurden häufig gestellte Fragen zum Toast, sogenannte „FAQs“, beleuchtet. Diese reichten von der Nahrhaftigkeit des Toasts, seiner weichen Beschaffenheit, der quadratischen Form sowie fehlenden Kruste, bis hin zur langsamen Schimmelbildung und dem Fehlen einer Endscheibe.

Einblicke in die Produktion

Die Beantwortung dieser Fragen erfolgte im Rahmen der Erläuterung des gesamten Produktionsprozesses. Dieser umfasst die Annahme der Rohstoffe, das Backen und Kühlen, die Verpackung des Toasts sowie die Verladung auf den Lkw. So erhielten die Zuschauer einen umfassenden Einblick in die Herstellung des beliebten Frühstücksprodukts.

Für die Wittenberger Bäckerei war es das erste Mal, dass ein Fernsehteam in der Produktion drehte. Die Werksleiterin war sehr positiv überrascht von dem Beitrag und lobte die lehrreichen Einblicke in den Produktionsprozess, auch wenn sie sich noch umfassendere Werkseinblicke gewünscht hätte.

Wo der Beitrag angeschaut werden kann

Wer die Sendung verpasst hat, kann den Beitrag auf der Streaming-Plattform Joyn oder auf dem Webvideoportal YouTube nachträglich anschauen.

Weitere Dreharbeiten sind derzeit übrigens nicht geplant. „Wir sind eine Lebensmittelproduktion und kein Fernsehstudio“, betonte die Werksleiterin.

Sonderausstellung zum Toast in Wittenberg

Übrigens gibt es in Wittenberg noch eine ganz andere Möglichkeit, sich über die Toastproduktion zu informieren. Im Futurea-Science-Center am Markt gibt es eine Sonderausstellung.

Sie informiert über den Weg des Toastbrots vom Feld über den Teig bis zur Auslieferung an die Warenlager des Herstellers. Über einen „Livestream“ hat der Besucher zudem einen direkten Blick in die Produktionshallen der Wittenberger Bäckerei GmbH.