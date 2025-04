RTL-Skandal um Kaufland: Was die MZ bei einer Stichprobe in der Filiale in Wittenberg entdeckt hat

Wittenberg/MZ/PAD. - Mäusekot zwischen Brötchentüten, Fäkalkeime auf Frischfleisch, verschimmelte Regale und abgelaufene Lebensmittel mitten im Verkaufsraum – die Enthüllungen der RTL-Reportage „Team Wallraff“ über Zustände in Kaufland-Filialen haben viele Kunden schockiert. In 48 von 50 untersuchten Märkten stießen die Reporter auf teils eklatante Hygienemängel. Ein Skandal, der bundesweit für Schlagzeilen sorgt – und Fragen aufwirft: Ist das überall so? Auch in Wittenberg?