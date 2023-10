In Coswig muss die B107 gesperrt werden. Ein Rohrbruch hat die Straße unbefahrbar gemacht. Eine Umleitung der Bundesstraße wird eingerichtet.

Rohrbruch sorgt für Verkehrseinschränkungen in Coswig: B107 gesperrt - Umleitung eingerichtet

Wegen eines Rohrbruchs muss in Coswig die B107 gesperrt werden.

Coswig/mz - Wegen eines Rohrbruchs ist am Dienstag die B107 in Coswig unterspült und teilweise voll gesperrt worden. Wie die Stadtwerke mitteilten, wird in dem Bereich Luisenstraße ab Kreuzung Puschkinstraße bis zu den Bahnschranken gesperrt. Es gibt eine Umleitungsstrecke vor Ort.

Die Straße sei unterspült worden, hieß es am Vormittag. Nach einer ersten Bestandsaufnahme halte die Fahrbahn der Verkehrsbelastung nicht länger stand. Die Firma Stramark aus Wittenberg sei beauftragt, eine Vollsperrung mit Umleitungstrecke auszuführen. Für die Anwohner sollen Trinkwasser-Container bereitgestellt werden.