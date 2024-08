Kreuzung in Bergwitz war 14 Monate lang gesperrt

Bei einem Vor-Ort-Termin am Mittwoch sind gemeinsam mit der LSBB und des Landkreises die Problemstellen abgelaufen worden. Hier zeigt sich mitunter eine deutliche Rissbildung. Vereinzelt wächst daraus sogar Gras.

Reuden/MZ. - Weil die Kreuzung in Bergwitz aufgrund des zähen Kreiselbaus mehr als ein Jahr gesperrt war, mussten sich tonnenschwere Lkw und Autos durch die schmale Dorfstraße von Reuden quetschen. Das habe deutliche Spuren hinterlassen, meinen zumindest Anwohner. Viele von ihnen sind verärgert. Sie seien damit abgespeist worden, sagt der vormalige Ortsbürgermeister Edelfried Schimmel, dass sich der Zustand des Kreisstraßenbelages nicht verschlechtert habe. Dies hätte ein aktuelles Gutachten der Landesstraßenbaubehörde in Dessau (LSBB) ergeben. Aus Sicht der Baubehörde bestehe also kein weiterer Handlungsbedarf.