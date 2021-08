Reichhaltiges Angebot in Wittenberg und Wörlitz

Wittenberg - „Wittenberger Tafeley“ heißt das Angebot von rund einem Dutzend Wittenberger Vereinen, die am Sonnabend auf der Schlosswiese einen Hauch vom beliebten Stadtfest „Luthers Hochzeit“ verbreiten wollen. Von 11 bis 18 Uhr sind zudem die Gruppe „Ohrenpeyn“ und das Duo „Spielholz“ sowie der Reimesprecher Theo Theodor vor Ort. Kinder können sich beim Korbflechten, Filzen oder Tischlern versuchen.

Für die „Tafeley“ ist der Eintritt frei, kein Impf- oder Testnachweis. Die Zahl der Besucher muss aber reguliert werden.

Wer nicht in Luthers Zeit, sondern in die des Fürsten Franz eintauchen möchte, kann an diesem Wochenende in Wörlitz, Oranienbaum und Dessau besondere Angebote finden. Anlässlich des Geburtstages des Gartenreichgründers, Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt- Dessau (10.8.1740) wird der Gartenreichtag unter dem Motto „20 + 1“ gefeiert. Die „20 + 1“ bezieht sich unter anderem auf 20 Jahre Unesco-Welterbe-Status fürs Gartenreich, der im Jahr 2000 verliehen wurde und dessen Jubiläum 2020 ausfallen musste. Das Programm für die beiden Tage umfasst allerdings mehr als 21 Angebote, aus denen hier eine Auswahl vorgestellt wird.

Blick auf Grottensanierung

In Wörlitz startet der Sonnabend mit einer Entdeckungstour „Geocaching im Wörlitzer Park“ mit Julia Ott-Stolze von der Abteilung Baudenkmalpflege der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz (Treffpunkt: Schloss Wörlitz; Teilnahme: 5 Euro). „Im Zeichen der Flora“ heißt es, wenn der Leiter der Abteilung Schlösser und Sammlungen, Wolfgang Savelsberg, rund eine Stunde durchs Gotische Haus und den Floratempel führt (Termine: Sa/So, jeweils 11 Uhr; Treffpunkt: Gotisches Haus - Kanalseite; Teilnahme 5 Euro). Mit Jana Seeger, Abteilung Schlösser und Sammlungen, sind die Besucher rund anderthalb Stunden „Auf den Spuren der Antike“ unterwegs (Termine: Sa/So, jeweils 14 Uhr; Treffpunkt: Insel Stein; Teilnahme 5 Euro). Die Grotte der Igeria hat sich Linda Wenzel von der Baudenkmalpflege ausgesucht, um sie Interessenten in einer einstündigen Baustellenführung zur Instandsetzung vorzustellen (Termin: So, 11 Uhr; Treffpunkt: Insel Stein; Preis: 5 Euro). In Oranienbaum kann an beiden Tagen das Chinesische Teehaus im Schlosspark besucht werden (Termine: Sa/So, jeweils 13 bis 16 Uhr; Preis: 1 Euro). Cross-Over-Weltmusik ist am Sonnabend am Infozentrum Auenhaus zu hören, wenn unter der Leitung von Birgit Lawerenz internationale Percussion geboten wird. (Termin Samstag, 19.30 - 21 Uhr; Voranmeldung unter auenhaus@mittelelbe.mule.sachsen-anhalt.de; Eintritt frei)

Mit Schachtelmarkt

In Dessau sind ungleich mehr Termine im Plan. Das Georgium mit dem sanierten Schloss ist hier der Hauptort, wo am Sonnabend von 10 Uhr bis in den Abend hinein eine Fülle und Vielfalt an Angeboten zum Verweilen einlädt. Da erklingt Musik mit dem Wallraf-Ensemble (11 - 13 Uhr) an der Orangerie, lädt der Förderverein Mausoleum zur Besichtigung des prägnanten Gebäudes auf dem Tierparkgelände ein (11 - 15 Uhr), erläutert der Rotary-Club das Projekt Küchengebäude am Schloss Georgium (11 -15 Uhr), gibt es einen Kreativmarkt im Grünen, „Handgemacht“, an der Orangerie (11 - 17 Uhr), wo der Förderverein Georgengarten Kaffee und Kuchen (14 -17 Uhr) verkauft, und wird unter anderem auch ein Informationsstand auf den Obstwiesen zum Thema „Honigbienen und Wildbienen sowie Gärten insektenfreundlich gestalten“ Auskunft geben.

Und da ist zum Beispiel auch der Schachtelwerk-Sommermarkt im Foyer der Orangerie, auf dem die Dessauerin Juliane Naumann und die Wittenbergerin Peggy Weituschat Schönes aus Papier ausstellen und gern auch verkaufen (Termine: Sa, 10 - 18/So, 10 - 17 Uhr). Wer „Vielfalt im Weltkulturerbe“, konkret im Georgengarten entdecken möchte, kann an einer anderthalbstündigen Führung teilnehmen (Termin: Sa, 11 Uhr; Treffpunkt: Querallee, gegenüber Eingang Tierpark). Wie Wasserschlauch, Sense, Harke und Co. als Musikinstrumente klingen, stellen ein Solotrompeter und ein Parkleiter mit Titeln von Klassik bis Polka und Swing an der Orangerie vor (15 -16 Uhr). Theater für Kinder ab drei Jahren zeigt die „Theaterlandschaft“ mit dem Stücklein „Das Schneckenhaus“ (ab 16.30 Uhr). Die Theater Provinz Kosmos hat den Ionischen Rundtempel als Aufführungsort für „They ever come back“ ausgesucht (Fr/Sa, 19 Uhr/So, 17 Uhr).

Das gesamte Programm auf der Seite der Kulturstiftung gartenreich.de/de/aktuelles/veranstaltungen/gartenreichtag-2021