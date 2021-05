Rechtmäßiger Besitzer treibt gestohlene Motorräder in Wittenberg wieder auf

Die in der Vorwoche gestohlenen zwei Motorräder der Hersteller Kawasaki und Yamaha wurden am Dienstagvormittag um 10.42 Uhr aufgefunden. Der rechtmäßige Besitzer soll von einem Zeugen die Information erhalten haben, dass die Fahrzeuge sich in einer Garage im Garagenkomplex Tschaikowskistraße in Wittenberg befinden sollen.

Dies bestätigte sich auch. Nach der Spurensicherung konnten dem Geschädigten die Fahrzeuge übergeben werden. Im Zuge der Ermittlungen ergibt sich nun der Verdacht, dass ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Wittenberg diese entwendet hat.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann wurde eingeleitet. (mz/red)